Tartarughe e tritoni: eventi e tutela

Tre appuntamenti che guardano al verde cittadino ed all’ambiente del litorale con protagonisti Lipu, Legambiente, Arci Pisanova, Comitato difesa alberi Pisa e la lista civica Una città in Comune. Dai tritoni, alle tartarughe marine alla manutenzione del verde cittadino, sono questi i temi affrontati. Si inizia il 15 giugno al Bagno Uisp di Tirrenia con l’evento di Legambiente che cerca e formerà volontari per trovare le tracce di nidificazione delle tartarughe caretta caretta. "Chiunque fosse interessato a partecipare, anche un solo giorno, - dice Yuri Galletti di Legambiente - si suggerisce caldamente la partecipazione all’evento di formazione che si svolgerà sabato 15 giugno presso il Bagno Uisp (via Litoranea 68, Marina di Pisa) alle 18". All’evento partecipano: Yuri Galletti, Luana Papetti di Tartamare, Marco Zuffi del Museo di Storia Naturale di Calci, Roberto Papini, ufficio ambiente del Comune. Interverrà l’assessore alle politiche ambientali Giulia Gambini. Il 16 giugno dalle 10 alle 12 presso il circolo Arci di Pisanova, è la volta della Lipu con il convegno su "La buona progettazione e cura del verde in città". Scrivono gli organizzatori: "Alberi correttamente gestiti, sfalci differenziati dei prati, conservazione e/o realizzazione di piccoli invasi umidi, ma soprattutto il mantenimento di uno stato di maggior naturalezza porta a risvolti economici, sociali e ambientali sulle nostre vite singole e collettive. Sono i cosiddetti "servizi/benefici ecosistemici", che migliorano la qualità e il benessere psico-fisico di noi cittadini". Interverranno: Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana Lipu, Arianna Chines, biologa ambientale, Andrea Vannini, biologo ambientale. Ed ecco i tritoni. Ed ecco i tritoni con mostre informative, visite guidate dal pomeriggio al tramonto ed aperitivo. E’ la Festa del tritone organizzata da Una città in Comune, Legambiente, Lipu e Comitato difesa alberi Pisa. L’appuntamento è per il 21 giugno in via De Ruggiero (Cisanello). "Con la realizzazione del nuovo dipartimento di Biologia dell’Università, il Comune è favorevole a realizzare una nuova strada per farci arrivare le auto, solo che una strada c’è già. Quindi che senso ha? Una nuova strada in un’area naturale che con le sue piante è un preziosissimo alleato contro il cambiamento climatico? Una nuova strada dove sono stati trovati rari animali tutelati dalla Legge Toscana? Una nuova strada al posto di un parco che invece era stato previsto? Una nuova strada che toglierebbe spazio all’area cani e vivibilità allo Skate park? Noi diciamo no all’ennesima distruzione di una delle ultime aree a verde spontaneo perché diciamo sì alla tutela del suolo, della biodiversità, degli alberi, dei tritoni".

Carlo Venturini