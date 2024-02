Tariffe a partire da 24,99 euro

Oltre 570 voli settimanali su 57 rotte, inclusi i cinque nuovi collegamenti per l’estate verso Kaunas, Porto, Tirana, Oslo-Torp e Zagabria annunciati ieri mattina. Per supportare questo operativo record,

Ryanair baserà un nuovo aeromobile per l’estate ‘24 (investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari) portando la flotta totale di

Ryanair con base a Pisa a 9 aeromobili - incluso un ‘’Gamechanger’’ 8-200 (4% di posti in più, 16% di CO2 in meno) - e supportando oltre 2.300 posti di lavoro (compresi lavori ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri) nella regione. Per celebrare l’operativo record per l’Estate ‘24 e 5 nuove rotte su Pisa,

Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da euro 24,99 solo su www.ryanair.com.