Tappezzeria navale recluta under 29

Tappezzeria Navale in forte espansione in Navacchio (PI), cerca ragazzo massima 29 anni. Requisiti: serietà, volontà e voglia di crescere in azienda, disponibilità a spostamenti, conoscenza AUTOCAD, diploma di scuola superiore, Patente B Mansioni: montaggio tende, rilevazione dime, rivestimento pannelli contratto: tirocinio finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. inviare mail a t.luxury@virgilio.it