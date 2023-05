Tangenziale Nord Est, si parte Appalto da 16 milioni di euro Primo lotto entro due anni

Aggiudicato dalla Provincia di Pisa l’appalto congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori della viabilità di raccordo nord tra il nuovo ospedale in costruzione a Cisanello, la Statale 12 del Brennero, l’Aurelia e la strada provinciale Vicarese, che collegherà Madonna dell’Acqua, nel Comune di San Giuliano Terme, a Cisanello, nel Comune di Pisa. Si tratta del primo lotto della Tangenziale nord est, un’infrastruttura destinata a rivoluzionare la viabilità di tutta l’area a nord della città. "Con questo provvedimento - spiega il presidente della Provincia, Massimiliano Angori - arriviamo alla progettazione di un tratto altamente funzionale per la realizzazione dell’intera opera. Un tratto del valore complessivo di oltre 16 milioni di euro. In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, entro il prossimo 30 giugno sarà stipulato il contratto di appalto congiunto, per poter poi andare speditamente alla realizzazione degli interventi".

La durata dei lavori è di 14 mesi e dunque l’opera entrerà in funzione nel 2025. Angori, inoltre, ricorda che "sarà un’infrastruttura che si connoterà come alternativa alla viabilità esistente che attraversa il centro abitato di Madonna dell’Acqua, un’opera che tenderà dunque a snellire i volumi di traffico in una zona altamente popolata: il centro urbano, attraversato dall’Aurelia, è infatti attualmente interessato da importanti flussi poiché rappresenta l’unica via di collegamento tra le due arterie di grande comunicazione (autostrada A12 e Sgc Firenze-Pisa-Livorno)". Secondo il presidente provinciale, "la realizzazione di una viabilità alternativa consente perciò di allontanare i flussi dal centro urbano e conseguentemente decongestionare la strada esistente, con notevoli benefici in termini ambientali, sia all’abitato che alle aree circostanti grazie a una maggiore fluidità del traffico e un conseguente significativo miglioramento della sicurezza stradale". Dopo l’accordo di programma tra Regione e Provincia, il presidente regionale, Eugenio Giani, definì questo intervento "un progetto di viabilità fondamentale nell’area pisana in particolare per l’ospedale di Cisanello su cui la Regione sta investendo 150 milioni di euro: vogliamo collegare meglio e rendere quindi più velocemente raggiungibile il presidio ospedaliero abbreviando i tempi di percorrenza e snellendo il traffico".