Talenti sul palco per il grande finale Trenta artisti al Giardino Scotto

Il sogno di una notte. O comunque la tappa di un cammino. La finale di ’Notti di Talento’, il contest di canto e ballo di cui La Nazione è media partner esclusivo e che ha dato l’opportunità a quasi un centinaio di artisti di mettersi in mostra nei principali teatri dell’area pisana grazie anche alle collaborazioni con enti e associazioni, è in programma domani alle 21 al Giardino Scotto, grazie al patrocinio di Comune e Fondazione Teatro di Pisa. Le tre audition per selezionare i finalisti si sono svolte al teatro Rossini di Pontasserchio, grazie al Comune di San Giuliano Terme, all’auditorium Asbuc di Migliarino Pisano, con la collaborazione del Comune di Vecchiano e l’associazione Attiesse, e al Teatro Nuovo di Pisa, con l’associazione Binario Vivo. Il contest, gratuito per gli artisti e per il pubblico, è stato supportato anche da Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio, Euroambiente, Gruppo Bubbo, Villa Rondini e Cassa Digitale. A contendersi la vittoria del talent più di 30 artisti in gara per 19 esibizioni tra canto e ballo, che saranno giudicati dalla giuria presieduta da Stefano Bini, da una vita organizzatore di eventi nell’intrattenimento e nel settore della moda, e composta dalla coreografa Selena Minervini, Gianfranco Calamai, ex campione di basket e agente di tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo, Sara Zaggia, campionessa di pattinaggio artistico, e Debora Testasecca in arte Debrah, cantante con una carriera da solista intervallata da prestigiose collaborazioni con Andrea Bocelli. La serata, che avrà anche un fine benefico per raccogliere fondi e sostenere le costose cure di Jo Santabarbara, la bambina di Tirrenia da mesi in America e affetta da una rara malattia, sarà condotta da Leonardo Ghelarducci ed Eleonora Di Miele. Ospiti il cantautore Diego Cassettari e Ugo Bongianni, pianista e produttore, da oltre vent’anni collaboratore di Mina. Ecco i concorrenti: Alessia Giovannoni (canto), Amanda Batista (canto), Angelica Perna (canto), Sofia Barsali (ballo), Bianca Ceccarelli (canto), Eleonora Salvi (canto), Raluca Agostini Elena Gonzalez Filippeschi, Virginia Manunta, Giada Postiglione e Lucrezia Talisi (ballo, coreografia di gruppo), Elissa Lonzi (canto), Emma Sferruzza (canto), Sofia Di Candia (balllo), Flamingo (canto), Francesco Di Fiore (canto), Georgia Chioni (canto), Katia Vito e Silvia Porciani (canto), Marco Cecchi (canto), Anna Paola Evangelista, Noemi Bertini, Elena Francione, Beatrice Bove, Carlotta Mingozzi, Frida Garst, Anna Latini, Matilde Pacini e Chiara Favilli (ballo, coreografia di gruppo), Martina Neri (canto) e Pietro Cardella (canto).