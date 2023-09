Talenti al lavoro a Pisa grazie a "Jobfair"

Si avvicina la dodicesima edizione di "Jobfair - il Job meeting" delle scuole di eccellenza italiane, che rende possibile l’incontro tra centinaia di allieve ed ex allieve, allievi ed ex allievi con recruiter di 58 aziende e organizzazioni leader in Italia e nel mondo. JOBFair è in programma a Pisa tra mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, in presenza presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e per il 2023 è preceduta nella settimana tra lunedì 18 e venerdì 22 settembre da una serie di presentazioni online dei Main Sponsor. Jobfair continua a creare un’occasione di incontro tra imprese leader, organizzazioni e talenti che, dopo aver portato a termine percorsi formativi di eccellenza, si affacciano sul mondo del lavoro, a beneficio delle aziende e, più in generale, del sistema Paese.

JOBFair è coordinata dal Career Service della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola IUSS Pavia, il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Per la dodicesima edizione è prevista anche un’anteprima online, nella settimana tra lunedì 18 e venerdì 22 settembre. In questi giorni, chi parteciperà a JOBFair avrà l’opportunità di conoscere le 10 aziende ‘’main sponsor’’ (Accenture, Bending Spoons, Dab Pumps, Engineering, EssilorLuxottica, Generali, Pentair, STMicroelectronics, Syngenta Biologicals, Tinexta).