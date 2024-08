Talent, è qui la festa . Ultimi posti per la finale

Domani alle 22 sul palco di Eliopoli, a Calambrone, torna Notti di Talento, il talent di canto e ballo organizzato dall’associazione culturale Mediterranea Music e di cui La Nazione è media partner esclusivo. Tredici esibizioni, nella penultima eliminatoria in calendario (l’ultima è il 10 agosto sempre a Calambrone) nella quale altri due artisti cercheranno di staccare il pass per la finale del contest (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) in programma il 20 agosto a Marina di Pisa sul palco di Marenia. Allo show, condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci, partecipano giovani artisti provenienti da tutta la Toscana, ma anche da fuori regione e dall’estero che vanno a caccia del proprio sogno di riuscire a trasformare la loro passione per la musica in un’attività finalmente professionale. In palio, infatti, per gli oltre sessanta ragazzi che alla fine avranno partecipato alle selezioni non c’è solo il premio al vincitore finale, ma anche due premi di categoria per cantanti e ballerini. L’artista che vincerà la sezione canto avrà la possibilità di incidere un brano inedito con la produzione professionale dell’etichetta Tnp records, accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker Roberto Gabriele. Mentre per la danza c’è in palio una borsa di studio del valore del 50% alla prestigiosa accademia Tauriadance diretta da Rocco Greco e che vede tra i maestri Francesco Italiani.

L’accademia dopo avere preso visione dell’esibizione vincitrice indirizzerà l’artista o gli artisti verso il percorso professionale più appropriato. Ecco tuti gli artisti in gara domani sera: Samuele Giampieri, Rachele De Santis, Jonathan Buscicchio, Matteo Franchetti, Alessio Maraia, Johanna Paolinelli &Grace, Veronica Paoli (che arriva da Arezzo), Ilaria Orlandi, Sonia Sax, Aurora Buonanno (danza), Sofia Fratarcangeli e Cristian Noro (entrambi da Frosinone) e la russa Mariia Shepeleva. Notti di Talento ha il sostegno di Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, centro estetico The Mirror di Pisa, Seven Stars, Service Marine, Villa Rondini, Poggianti, Masoni, Acque, British School, Farmacie Comunali, Carpensalda e Overmarine.