Talent Day Confcommercio Oltre 30 imprese pronte a incontrare i candidati

Sono già più di 150 gli iscritti ai colloqui del Talent Day 2023 ai Bagni Pancaldi di Livorno, ma anche chi non è ancora registrato può presentarsi direttamente alla reception, per venire indirizzato verso le imprese adeguate al loro profilo e alle loro aspirazioni. Hotel, campeggi, stabilimenti balneari, ristoranti e pizzerie, catering, pasticcerie e bar, ma anche assicurazioni e imprese agricole sono le tipologie di attività presenti all’evento organizzato da Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno.

Al Talent Day, oltre alle 30 imprese con il loro desk, farà colloqui anche l’Agenzia per il Lavoro Confcommercio, che si occupa dell’incontro tra domanda e offerta 365 giorni l’anno e che collabora attivamente con il Centro per l’Impiego di Pisa e Livorno.

"Il mercato del lavoro nel commercio, nel turismo, nei servizi e nei trasporti ricopre una gamma di mansioni e profili estremamente ampio", afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

"Proprio per questo abbiamo deciso di organizzare questa giornata all’insegna del lavoro per colmare il sempre più clamoroso mismatch tra domanda delle imprese imprese e offerta concreta di laoro. È una grande opportunità, l’invito è rivotlo a tutti, le premesse sono buone, ci auguriamo un’ampia partecipazione".

"Nonostante l’enorme sala convegni dei Bagni Pancaldi non abbiamo potuto accettare tutte le imprese che ci hanno contattato - ricorda Cecilia Pellegrinetti, responsabile dell’Agenzia per il Lavoro Confcommercio per Pisa e Livorno – Ma oltre al Talent Day continueremo a incrociare le richieste delle aziende con i curriculum che abbiamo raccolto nella nostra banca dati, affinché il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro possa essere ridotto. Invitiamo quindi imprese e candidati che non hanno partecipato al Talent Day a scrivere ad [email protected], inviando offerte di lavoro e currcula".

Avranno un loro desk anche gli Enti Bilaterali del commercio e del turismo (E.bi.Tosc e Ebtt) organismi paritetici costituiti da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori, che hanno lo scopo di garantire servizi e prestazioni, in un’ottica di collaborazione tra le diverse parti sociali Tra le altre attività degli enti: promozione di occupazione regolare e di qualità, intermediazione domandaofferta, attività formative, inclusione di soggetti svantaggiati, formazione e integrazione del reddito.

Saranno inoltre presenti i sindacati UILTuCS, FILCAMS e FISASCAT, sigle dei settori di commercio e turismo rispettivamente di UIL, CGIL, CISL