Taglio del nastro al PalaTodisco: "Opportunità per l’intera provincia"

Inaugurazione in grande stile, con ospite a sorpresa il cantautore britannico Mika, per il nuovo palazzo dei congressi Todisco, costruito in tempi record a San Giuliano Terme in via di Palazzetto, là dove un tempo sorgeva una polveriera. Ieri sera il taglio del nastro, a seguire la cena di gala e il concerto dove Mika ha incantato con le sue celebri canzoni i partecipanti. Per l’occasione il nuovo palazzo dei congressi ha ospitato il "2nd International Chemical Convention: Water is life" che ha visto la partecipazione di personalità di riferimento della comunità scientifica e giuridica partecipare ad una tavola rotonda sul tema dell’Acqua: sulla sua presenza, la sua mancanza, e il suo trattamento. "Abbiamo fatto tanto – ha detto emozionato il presidente, Donato Todisco -, nel nostro lungo percorso abbiamo ricostruito la chimica di base, fatto ripartire fabbriche ferme, e recuperato depositi costieri, ma questa del palazzo dei congressi è la cosa che più mi ha emozionato. Il Palacongressi del Todisco Group – aggiunge Todisco – rappresenta un’opportunità che si può estendere all’intera provincia, con importanti ricadute economiche positive per il territorio e per la città di Pisa che, si ricorda, ad oggi non dispone di una struttura analoga". Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco di San Giuliano, Sergio Di Maio, il sindaco di Pisa, Michele Conti e l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. "È un momento importante – ha commentato Di Maio -, grazie ad un’idea di Todisco, in nove mesi abbiamo approvato una variante urbanistica e permesso di realizzare questa importante struttura di rigenerazione urbana. Come amministratore – ha aggiunto il primo cittadino -, è un vanto avere un palazzo dei congressi di questo livello sul territorio comunale. Qui abbiamo rigenerato un’area abbandonata".

La posa della prima pietra era stata fatta infatti il 25 gennaio scorso. Tanta riconoscenza è stata espressa anche dall’arcivescovo Benotto: "In un tempo e in una cultura che frammentano tutto – ha detto l’arcivescovo -, avere a disposizione una realtà che riunisce persone diverse è sempre occasione di far crescere e di mettere in moto quell’incontro necessario tra persone diverse e contribuisce a costruire la pace". L’idea della struttura era nel 2018 dopo le difficolta che Todisco aveva incontrato nell’organizzazione della prima convention internazionale della chimica di base svoltasi presso il Palazzo dei Congressi (oggi chiuso), che a Pisa aveva portato circa 500 ospiti provenienti da tutto il mondo.

Todisco Group, leader nella realizzazione di prodotti della chimica di base in Italia e che copre il fabbisogno del 40% del mercato, ha quindi deciso un investimento di enorme portata economica, pari a 18 milioni di euro. L’area comprende 3100 mq con 600 mq di foyer e circa 2500 mq di uffici che prevedono nel suo complesso un consumo del suolo inferiore a quello della ex-Maionchi, l’ex fabbrica di cartucce che si trovava dove ora sorge il palazzetto. A questi si aggiungono 4000 mq di verde in stile inglese per gli eventi che si svolgeranno all’esterno. "L’intera costruzione - spiegano dalla società - è completamente autonoma sotto il profilo energetico perché dotata di impianto fotovoltaico con una capacità produttiva pari al triplo del consumo previsto, con conseguente importante accumulo di energia. Assolutamente sostenibile in quanto interamente in legno e cartongesso, con uso di cemento solo per le fondamenta. Tutto è stato dotato di un sistema di recupero delle acque chiare che verranno impiegate nel ciclo di irrigazione".