Summer School sulla gestione delle calamità

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ospita da oggi a mercoledì 31 maggio la Summer School “Evidence for Policy in Disaster Risk Management”, organizzata dal Consorzio Civitas Soteria (coordinato dalla società di ricerca e consulenza ICF e comprende, oltre alla stessaSant’Anna, i dipartimenti di protezione civile di diversi Paesi europei), su richiesta della Direzione-Generale per la Protezione Civile Europea e le Operazioni di Assistenza Umanitaria della Commissione Europea (DG ECHO). La Summer School ha il supporto dello Union Civil Protection Knowledge Network, che promuove lo scambio di conoscenze in materia di protezione civile tra gli attori coinvolti a livello nazionale ed europeo.