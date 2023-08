Summer Knights Pisa, torna l’estate stellata di Cavalieri: tra i big Venditti e De Gregori

Pisa, 4 agosto 2023 – Pintus, Brignano, Panariello e Masini, Renga e Nek, Metempsicosi, Jonathan Canini e il concerto finale di Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono i protagonisti del cartellone di ’Summer Knights Pisa’, la rassegna artistica in programma dall’1 al 13 settembre in piazza dei Cavalieri, voluta dall’assessorato alla cultura del Comune, in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa e organizzata dalla Live Emotion Group (Leg). Il primo appuntamento sarà con Angelo Pintus e il suo spettacolo ’Bau’ (1 settembre), il 2 saranno invece in scena Francesco Renga e Nek, il 3 lo spettacolo ’Panariello vs Masini’ in un inedito mix tra comicità e musica, il 7 settembre, spiega Sandro Giacomelli di Leg, "portiamo uno spettacolo pensato per i più giovani con ‘No filter’ di Metempsicosi che sarà anche l’unico ad avere solo posti in piedi, mentre tutti gli altri prevedono posti a sedere fino a una capienza massima di circa 2800 spettatori".

Il 9 settembre Enrico Brignano porta a Pisa il suo spettacolo ’Ma diamoci del tour, summer tour’, il 10 settembre il cabarettista toscano Jonathan Canini presenterà il suo nuovo show ’Vado a vivere con me’ e chiuderà la rassegna il 13 settembre, il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

“E’ un cartellone che ci soddisfa pienamente - osserva il sindaco, Michele Conti - e che propone grandi nomi della musica italiana e dello spettacolo, insieme ad artisti emergenti. Un’offerta variegata su cui continueremo a lavorare con la costruzione di una municipalizzata ad hoc che si occuperà degli eventi". L’inserimento di Venditti e De Gregori in ’Summer Knights 2023’, aggiunge Giacomelli, "ci rende felici perché è la ciliegina su un cartellone pensato per accontentare tutti i tipi di pubblico e i primi dati di prevendita ci soddisfano perché abbiamo già venduto migliaia di biglietti e riteniamo che quasi tutti gli spettacoli saranno ben presto sold out". "Il teatro garantisce una cornice a eventi di grande qualità - conclude Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro di Pisa - in città con Summer Knights e sul litorale con Marenia".

Gab. Mas.