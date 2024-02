Sull’onda della salute. Due iniziative

La seconda iniziativa del progetto di collaborazione fra Pubblica Assistenza Cascina e la Banca di Pescia e Cascina dopo quella analoga fatta nel mese di novembre. L’iniziativa si svolge in due diversi momenti. Venerdì 2 febbraio, alle 18, è in programma una conferenza della dottoressa Dionisia Mazzotta, del centro senologico dell’Aoup sul tema Prevenzione del tumore al seno, nella sede della Banca di Pescia e Cascina in viale Comaschi 4. Sabato 17 febbraio, invece, sedute di “screening ecografico della mammella” ad opera della dottoressa Rossella Prosperi, radiologa ecografista, dirigente di radiologia dell’Asl 5, negli ambulatori della Pubblica Assistenza, riservata ai soci d ell’associazione.