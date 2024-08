Sul palco di Eliopoli Summer torna il teatro d'attore con la compagnia "Nata"

Pisa, 24 agosto 2024 - Domani alle 21,45 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone in piazza Antonio Madonna la compagnia NATA Teatro metterà in scena "Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso". Un bellissimo evento per bambini e famiglie (e non solo) quello che andrà in scena domani sera, con la regia di Livio Valenti e con Cinzia Corazzesi e Livio Valenti, musica dal vivo di Lorenzo Bachini, scenografie a cura di Andrea VItali, pupazzi di Roberta Socci, burattini: Pinuccia Bocchi, luci: Andrea Acciai

Il genere dello spettacolo è il Teatro d'attore, di figura e musica dal vivo. Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista.

Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione. La belva troverà pane per i suoi denti, letteralmente parlando, perché nemmeno lui, per quanto feroce, può avere zanne tanto forti da masticare un burattino di legno. Un susseguirsi di gag e di momenti sognanti, condurranno lo spettatore verso l’epilogo di un racconto semplice e delicato, pensato per un pubblico di tutte le età, narrato come un sogno e divertente come un gioco.

Con “Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso”, la compagnia NATA intende rendere omaggio non solo a due classici della narrativa per l’infanzia, ma anche al grande Gianni Rodari, per condividere con i bambini il gusto di una ricetta unica e inconfondibile: quella dell’insalata di fiabe.