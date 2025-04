Sul canale dei Navicelli il V tricolore di fondo

È ancora una volta il Canale dei Navicelli, oggi e domani, ad ospitare il Campionato Italiano di Fondo 2025, indetto dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso e organizzato dalla società ‘VV.F. Billi-Masi’ in collaborazione con la Port Authority e il patrocinio di Coni Toscana, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Veterani dello Sport. Con più di 300 equipaggi che scenderanno in acqua per la manifestazione, si conteranno un totale di oltre 600 atleti in forza a 40 società.

Il programma prevede le competizioni per Gozzo Nazionale ed Elba (singoli) a partire dalle 12.30 di sabato 12 aprile e per Jole Lariana, Elba (doppi) e VipP 7,50 (voga in piedi) a partire dalle 9:15 di domenica 13 aprile. Gli equipaggi a bordo dei Gozzi percorreranno un totale di 3000 metri, Jole Lariane, Vip 7,50 (2 di punta Seniores e Master) 4000 mentre Elba, vip 7,50 (vallesana e 2 di punta Allievi-Juniores) si fermeranno a 2000.

Si tratta del quinto anno consecutivo in cui la Port Authority di Pisa, con il suo canale dei Navicelli, ospiterà la manifestazione, grazie a un protocollo siglato tra società partecipata e Ficsf, comitato organizzatore, in virtù del quale sono disciplinati aspetti organizzativi e di sicurezza delle società e degli atleti in gara. Il campionato è stato presentato con una conferenza stampa ieri, nella sede della Port Authority, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, del presidente della Port Authority di Pisa, Luciano Del Seppia, del responsabile tecnico della società ‘VV.F. Billi-Masi’, Alessandro Simoncini, del presidente e del vice presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, rispettivamente Marco Mugnani e Luca Gagetti.

"Esprimiamo grande soddisfazione nell’accogliere nuovamente sul nostro territorio un prestigioso appuntamento sportivo come il Campionato Italiano di Fondo di canottaggio - dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. Il Canale dei Navicelli si conferma ancora una volta un palcoscenico ideale per eventi sportivi, oltre alla sua storica importanza per la cantieristica, evidenziando la vocazione della nostra città anche per il turismo sportivo. Pisa si prepara ad ospitare circa 600 atleti provenienti da tutta la penisola con i loro accompagnatori, per un totale di oltre mille persone, generando così un significativo impatto economico per l’intera città. Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Federazione per aver scelto la nostra città, che si dimostra puntualmente pronta, per il quinto anno consecutivo, come sede di questa rilevante competizione". Appuntamento, quindi, in Darsena Pisana con la cerimonia dell’alzabandiera che inaugurerà questo V Campionato Italiano di Fondo Ficsf, oggi alle 12.