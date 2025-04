Successo di pubblico per il Borgo in Vespa

Pisa, 7 aprile 2025 - “Un grande successo. Tanta gente lungo il percorso, tanta gente in Borgo e nei negozi ad ammirare la due ruote più famosa d’Italia. Grazie ai Vespa Club, grazie ai commercianti che ci hanno spronato nell’organizzazione. Nostro obiettivo è quello di rendere l’evento un appuntamento fisso”. Fabrizio Di Sabatino, presidente Confesercenti Pisa, non nasconde la propria soddisfazione per “Borgo in Vespa” che ha animato il centro storico prima con una parata sui lungarni poi con l’esposizione in via Oberdan. “L’idea è stata dei colleghi di Borgo, sempre propositivi e sempre pronti a mettersi in gioco per la promozione della città – spiega Di Sabatino -. Volevamo fare un omaggio alla Vespa, simbolo dell’Italia e della nostra provincia, in una giornata in cui le iconiche due ruote hanno fatto bella mostra di loro nei negozi di Borgo”.

Le Vespe sono entrate in città da via Garibaldi per proseguire su Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei e Gambacorti, Lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, Lungarno Pacinotti, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto fino a Via Oberdan con la scorta della Polizia Municipale. “Un ringraziamento al Vespa Club di Pisa – aggiunge il presidente Confesercenti Pisa – ed ai commercianti di Borgo. Grazie a Motorteam che già dalla mattina ha presentato alcuni modelli nuovi in esposizione in Largo Ciro Menotti, grazie alla disponibilità di don Salvatore anche il sagrato della Chiesa di S Michele in Borgo che ha ospitato tre Vespe del noleggio The Vespa Rent Toscana in tour. Un evento che ha portato un pubblico di appassionati di tutte le età in città favorendo anche lo shopping nei negozi impreziositi dalla presenza di modelli di Vespe d'annata”.

“Un evento che ha celebrato il Made in Italy e che ha visto i commercianti protagonisti – aggiunge Laura Randazzo, commerciante di Borgo -. Ringraziamo quanti hanno partecipato, amanti e non dei motori a due ruote, persone che hanno voluto vivere insieme belle iniziative. Noi commercianti ancora una volta ci siamo uniti per creare qualcosa di buono per i nostri clienti e per la città e l’obiettivo è che Borgo in Vespa diventi un appuntamento fisso da inserire nel cartellone delle iniziative da noi organizzate”. Soddisfazione anche da parte di Paolo Lazzerini, presidente Vespa Club Pisa. “Un ringraziamento a tutti i nostri soci oltre che alla sezione pisana dell'Ape Club ed agli amici del Vespa Club Lucca e Vespa Club Pontedera che hanno contribuito all'evento, evento organizzato dai commercianti presenti sull'asse Borgo Stretto e Borgo Largo e coordinati magistralmente dall'associazione di categoria Confesercenti Pisa".