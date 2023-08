Su La Maschera!, il bagno Perla si sfida a beach

Una giornata all’insegna del più sano divertimento ferragostano è andata in scena domenica al bagno Perla, con la seconda edizione del torneo di beachvolley “Su la maschera!”, quattro contro quattro con l’obbligo di presentarsi in campo con indosso un travestimento.

A sfidarsi sono stati una cinquantina di clienti (con un età che andava dai 13 ai 65 anni) dello storico stabilimento tirreniese gestito da Iago Pieralli.

I partecipanti sono stati divisi degli organizzatori – Gianmaria Maietti, Bruno Persico e Maurizio Filippi – in 12 squadre che si sono sfidate per tutto il giorno con grande partecipazione – e tifo a tratti sfrenato – da parte di tutti i clienti fino alla proclamazione dei vincitori.

Che, per una volta, non stati i migliori in campo; bensì tutti i partecipanti perché capaci di riportare in vita quel senso di comunità e ‘gruppo‘ tipico degli stabilimenti balneari di un tempo.

Il campo, invece, ha detto che i più forti sono stati i “Dottori e Pazienti” sconfiggendo “I Poppanti” in finale, al terzo posto “Desperate Housewife’s”. Come migliore maschera è stata premiato Maurizio Filippi nei panni di un davvero realista Capitan Jack Sparrow, mentre il miglior travestimento di squadra è andato a “I Pirati dei Caraibi”.