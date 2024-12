Stop linee bus scolastiche: "Le classi erano deserte. Disagi per gli studenti"

"Non si può sospendere un servizio così" afferma Elena Casarosa, preside dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato, che questa mattina si è trovata a far i conti con un disagio non da poco, la sospensione, da parte di Autolinee Toscane, delle linee scolastiche in tutta la provincia di Pisa. "La Regione Toscana ha stabilito un calendario delle lezioni in cui è prevista l’apertura degli istituti scolastici anche il 23 dicembre, quindi la chiusura delle scuole non è da dare per scontata, non tutti gli istituti hanno deciso di modificare il calendario e anticipare la chiusura delle scuole al 23 dicembre - ha affermato la preside del Cattaneo -. Noi per esempio abbiamo scelto di rispettare il calendario regionale e aprire, ci siamo però trovati in grossa difficoltà a causa della decisione presa da Autolinee Toscane, questa mattina infatti le classi erano deserte" prosegue la preside Casarosa. "Per la mia scuola la sospensione anticipata delle linee scolastiche ha rappresentato un grande disagio, in quanto non ci sono altri mezzi per raggiungere San Miniato - racconta Casarosa -. Inoltre l’annuncio della sospensione è stato pubblicato solo sul sito di Autolinee, alla scuola non è stato comunicato nulla, di conseguenza sia la scuola che gli studenti e i genitori si sono trovati completamente impreparati alla situazione". "Decidere senza confrontarsi con i presidi che tutte le scuole saranno chiuse è una mancanza di rispetto, per questo ho deciso di informare dell’accaduto sia gli assessori regionali che la giunta provinciale" conclude Elena Casarosa.

Autolinee Toscane dal canto suo afferma invece che il comunicato in cui veniva annunciata la sospensione delle linee scolastiche in vista delle vacanze natalizie sia stato inoltrato ai media, alla prefettura, al provveditorato, alla Provincia e a tutti i comuni in provincia di Pisa il 17 dicembre e quindi con largo anticipo, nello specifico nel comunicato si legge che "Autolinee Toscane informa che dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (compresi), durante le vacanze di Natale, dato che le scuole rimarranno chiuse, vi sarà il servizio senza scuole".

Anche il preside Berni del liceo Santoni ha riscontrato alcuni disagi a causa della sospensione delle linee scolastiche, ma più contenuti in quanto l’afflusso di studenti è stato minore rispetto alla norma. Infine il preside Betti dell’istituto da Vinci - Fascetti, racconta invece che la sua scuola non è stata toccata in particolar modo dalla sospensione delle linee in quanto "Avevamo un orario diverso a seguito del rientro dall’occupazione" ricordando così anche i disagi e i danni causati dalle occupazioni delle scorse settimane.

Greta Ercolano