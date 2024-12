Stop ai droni domenica e il 31. Fine anno e Giubileo blindati. Controlli rafforzati per le feste

Stop ai droni su tutta la città domenica prossima e la notte di San Silvestro. Festeggiamenti di fine anno e l’apertura dell’anno giubilare saranno dunque blindati. Lo ha stabilito la prefettura dopo l’innalzamento delle misure di sicurezza in conseguenza dell’attentato terroristico avvenuto nei giorni scorsi a Magdeburgo in Germania e che prevede anche una vigilanza rafforzata ai mercatini natalizi nelle principali località della provincia di Pisa, anche con l’impiego di barriere manuali e automatiche.

Il divieto di sorvolo della città ai droni è stato deciso in particolare per domenica dalle 16 alle 20 in concomitanza con la cerimonia inaugurale del Giubileo in programma alle 17 in Battistero e presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Analoga misura di sorveglianza sarà applicata la notte di San Silvestro tra le 21 e le 3. Non ci sono particolari allarmi specifici, tuttavia lo scenario internazionale caratterizzato da forti tensioni in Europa e Medio Oriente ha spinto il ministero dell’Interno a disporre un innalzamento generalizzato delle misure di sicurezza, soprattutto in concomitanza di eventi religiosi o aperti al pubblico. E’ per questo che nei giorni scorsi il prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, presiedendo la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto un rafforzamento della vigilanza da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali. Non solo a Pisa, dove l’attenzione sarà maggiore perché è qui che è prevista la maggiore affluenza di persone, ma anche a Pontedera, San Miniato e Volterra sia in prossimità di mercatini natalizi, luoghi di culto e altri posti dove sono programmati eventi pubblici.

Gab. Mas.