Steward per la movida. Stanziati altri 15mila euro

Il Comune stanzia 15mila euro per servizio di vigilanza contro la malamovida nelle piazze del centro storico. Non sono ancora specificate le piazze ma sotto i riflettori, ci dovrebbero essere le piazze Vettovaglie, Sant’Omobono, C.Gambacorti, Dante e forse Santa Caterina vista che buona parte della movida, ad una certa ora fluttua, migra in quella piazza che è stata anche teatro di risse tra minorenni o aggressioni dovuto all’eccesso di alcolici. Piazza Gambacorti (già piazza La pera) ha visto l’annullamento da parte del Tar dell’ordinanza sulla somministrazione di alcolici, ma senza pronunciarsi suigli steward, quindi si suppone sia compresa pacchetto di zone con vigilantes. Il servizio di "stewards" è da impiegarsi nelle aree e nei giorni dove maggiore è la presenza di persone e, di conseguenza, più alto il rischio di episodi illeciti o contrari al decoro cittadino. Il primo commento è del il consigliere di Una città in Comune, Francesco Auletta. "Continua da parte della giunta Conti lo sperpero di denaro pubblico e la lotta senza quartiere alla socialità nella nostra città. E’ recente la pubblicazione dell’ennesimo aggiornamento del contratto di appalto con un’agenzia di vigilantes per il controllo delle piazze del centro storico: solo per febbraio e marzo, ben 14mila euro che ben simboleggiano come il centrodestra pensa di organizzare e indirizzare la vita cittadina in strade e piazze del centro".

Carlo Venturini