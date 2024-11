Steward anti-malamovida nelle piazze dei giovani. Protocollo "notti sicure"

Steward nelle piazze della movida pisana e in supporto alla polizia municipale. È la contromossa prevista dal nuovo protocollo firmato ieri in prefettura a Pisa, dal sindaco di Pisa, Michele Conti e dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro. La stretta arriva a seguito dei fatti di cronaca con particolare attenzione alle aggressioni del sabato sera avvenute nelle scorse settimane in piazza Dante e che hanno coinvolto minori o giovanissimi. L’ultimo episodio, proprio sabato scorso quando un 15enne di ritorno a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno è stato aggredito e colpito al volto con un pugno, apparentemente senza motivo, da un suo coetaneo.

"Sappiamo – ha commentato Conti -, quanto è complessa la nostra città e quanto nelle ultime settimane abbiamo assistito a fenomeni molto gravi, anzi gravissimi, su cui stiamo lavorando per trovare soluzioni efficaci. È chiaro che il presidio sul territorio rimane il contrasto più importante e bisogna far sì che i colpevoli delle violenze, anche se di giovane età, siano assicurati alla giustizia una volta per tutte, perché chi sbaglia deve pagare. Ma dall’altra parte – ha aggiunto il primo cittadino -, bisogna lavorare tutti insieme coinvolgendo le scuole, le associazioni, le famiglie, per riaffermare che il rispetto reciproco è la base fondamentale della nostra convivenza civile".

L’accordo firmato ieri è frutto del finanziamento del ministero dell’interno nell’ambito del fondo unico di giustizia, finalizzato all’attivazione di un sistema di monitoraggio nelle zone caratterizzate da una forte aggregazione giovanile, e alla messa in sicurezza degli immobili abbandonati o sgomberati.

Con i nuovi fondi, secondo il protocollo verrà previsto nei fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica, una maggiore presenza di agenti della polizia municipale tra le 20.30 e le 2.30. Inoltre, verrà fatto maggiore ricorso agli steward, volti a contenere comportamenti contrastanti con il decoro urbano, e con una loro presenza più capillare nelle piazze più critiche.

Tra le novità anche una stretta sulle casse sonore usate nelle feste improvvisate nelle piazze della città. Con il protocollo verrà inserita infatti, una figura specialistica, che rileverà e certificherà sul posto e immediatamente le emissioni, in modo da consentire gli opportuni interventi da parte delle autorità.

Intanto, sabato sera è prevista una fiaccolata, promossa dal deputato della Lega, Edoardo Ziello, che ha invitato "tutte le persone perbene che amano Pisa a dare una risposta forte" dopo i fatti delle ultime settimane avvenuti in piazza Dante, "e per dire basta alla violenza di chi non merita di vivere in un paese avanzato come il nostro" ha scritto il deputato del Carroccio su Facebook.

Enrico Mattia Del Punta