Stem Up, tempo di orientamento: "Ecco l’insegnamento del futuro"

Potenziare la formazione e l’orientamento verso carriere Stem, sviluppare competenze specifiche in questi ambiti e sensibilizzare ancora di più le giovani generazioni per favorire scelte di studio e professionali consapevoli. Sono gli obiettivi del progetto "Stem Up", presentato questa mattina nella sede del museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca scientifica dell’Università di Pisa. L’iniziativa è stata selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, vinta nei mesi scorsi da Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale, Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, Teaching and Learning Center dell’Università di Torino, CNA Pisa, Kalliope srl e 15 partner scolastici dislocati tra Nord e Centro Italia.

Il progetto, nato con l’obiettivo di offrire un’immagine corretta delle discipline Stem e dei futuri sbocchi lavorativi, avrà la durata di 18 mesi, tutti i partner del progetto lo scorso anno,hanno partecipato al bando Polaris e, in seguito alla vittoria, possono oggi contare su un finanziamento di circa 600mila euro. Verrà promossa l’interazione tra università, scuole, aziende e territorio, fornendo opportunità di aggiornamento e formazione per gli insegnanti.

Alla conferenza stampa di lancio – moderata dalla responsabile della comunicazione del progetto Francesca Franceschi – hanno preso parte Grazia Ambrosino, presidente Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale, Sergio Giudici, responsabile scientifico del progetto in rappresentanza dell’Università, il referente di progetto per il Teaching and Learning Center dell’Università di Torino, Daniele Paolo Radicioni del Dipartimento di Informatica collegato in diretta da Torino, Francesco Oppedisano, presidente di Cna Pisa e Ceo di Kalliope srl, Andrea Bolioli, coordinatore generale per Aforisma, e in rappresentanza del Fondo Repubblica Digitale, Elisabetta Barzelloni, responsabile attività istituzionali - area digitale e occupabilità, Francesca Corradi, staff dell’unità orientamento e sostegno studenti dell’università di Pisa. A dare il benvenuto e a portare i saluti istituzionali Marco Macchia, delegato UniPi per i rapporti col territorio.

"Stem-up è un progetto importante per Aforisma che rafforza il nostro impegno concreto per la formazione e l’orientamento in ambito scientifico, fin dalle scuole medie superiori - ha spiegato Grazia Ambrosino – il modello che mettiamo nelle nostre azioni educative è integrazione: ovvero sintesi tra discipline scientifiche e umanistiche, salvaguardia delle pari opportunità tra ragazze e ragazzi e offerta di pari qualità scientifica, grazie alle Università, sia agli allievi dei tecnici, che dei geometri o dei licei"

Alessandra Alderigi