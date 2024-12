“Ero lì vicino, ho sentito la mia auto alzarsi. Calenzano, scandalizzano le stragi continue sul lavoro”

Cascina (Pisa), 15 dicembre 2024 – “Quella mattina ero vicino all’impianto dell’esplosione di Calenzano. Ho sentito la mia macchina alzarsi. Trovo scandaloso che le morti sul lavoro siano aumentate in Italia”. Lo dice Stefano Massini, scrittore, drammaturgo, personaggio televisivo.

Massini, che aveva portato proprio il tema delle morti sul lavoro a Sanremo 2023, ha parlato nell’ambito della serata che si è svolta a Cascina, alla Città del Teatro, nell’ambito della Festa della Toscana. Con il concerto della pianista Giulia Mazzoni e un’apertura di serata affidata sul palco proprio a Massini. Parlando con i giornalisti ha toccato uno dei temi a lui più caro.

Stefano Massini durante la serata a Cascina. Ha toccato, tra gli altri temi, quello delle stragi sul lavoro in riferimento alla tragedia di Calenzano

"Il tema delle morti sul lavoro mi vede impegnato da molti anni. Trovo sorprendente che un impianto del genere fosse così vicino alle case. Penso sia un miracolo che non ci siano morti anche tra la popolazione. La mia automobile quella mattina si è alzata di qualche centimetro mentre guidavo durante l’esplosione. So che ci sono state molte segnalazioni in passato riguardo alla pericolosità dell’impianto. Questo è assolutamente un tema che rientra in quello dei diritti. Rischia di alzarsi ulteriormente la media che abbiamo già in Italia di 2-3 morti al giorno”.