Stefano Maestri Accesi nominato vicepresidente nazionale di UniAgenti

Pisa, 22 aprile 2024 – Il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi, è stato nominato vicepresidente di UniAgenti, un’importante realtà italiana che rappresenta nel nostro paese gli agenti assicurativi professionisti. Classe 1976, agente di assicurazione con oltre 20 anni di attività, il nuovo vicepresidente Stefano Maestri Accesi è stato eletto nel corso del consiglio direttivo del terzo sindacato di categoria a livello nazionale. “UniAgenti è una realtà veramente innovativa - ha spiegato Stefano Maestri Accesi - che ha visto la luce nel 2023 grazie all’iniziativa di alcuni colleghi agenti assicurativi esperti capitanati da Roberto Salvi, che ringrazio insieme all'intero consiglio direttivo per avermi voluto al suo fianco in questo sfidante ed entusiasmante percorso che ho intenzione di affrontare con tutta la mia passione e dedizione. In quanto ad età sono uno dei più giovani – ha affermato il presidente di Confcommercio Pisa - ma già con una buona esperienza nel settore. Sono davvero soddisfatto per questo nuovo incarico, pronto a raccogliere una sfida stimolante e appassionante”. Tra le priorità del neoeletto vicepresidente “ci sarà senz'altro quella di mettere a terra le principali novità del mondo del lavoro nell'era post-pandemica. Lavoreremo innanzitutto sul contratto dei nostri dipendenti con un modello innovativo in Italia, che vada a valorizzare la figura del dipendente di agenzia di assicurazione. Ma soprattutto cercheremo di essere vicini ai nostri colleghi agenti nelle problematiche e nelle opportunità quotidiane, senza rimanere ingessati sui grandi temi in attesa di definizione”. Tra i primi a congratularsi con il presidente Maestri Accesi c’è stato il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che ha augurato al collega “i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico. Fin dal suo insediamento alla guida della nostra associazione – ha detto il direttore - ha mostrato eccezionali competenze e professionalità e la sua nomina ai vertici di una realtà di riferimento per la categoria a livello nazionale conferma tutte le sue qualità. Qualità che siamo convinti – conclude Federico Pieragnoli – dimostrerà anche in questa importante occasione”.