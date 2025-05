Terribile scontro con un'auto, Massimo Modesti muore a 63 anni

Manciano (Grosseto), 11 maggio 2025 – Non ce l’ha fatta a superare quel terribile schianto. Il suo cuore ha cessato di battere a Siena, alle Scotte, nel tardo pomeriggio di ieri. Il suo corpo, in condizioni disperate per le ferite riportate, c’era arrivato con l’elisoccorso Pegaso. A nulla sono valsi i tentativi dei medici che hanno tentato di strapparlo alla morte in tutti i modi. Massimo Modesti, 63 anni di Manciano, da tutti conosciuto come il ’Cobra’, operaio di Sei Toscana, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale Follonata, nel territorio comunale di Manciano. Un rettilineo, quello dei Pianetti, dove l’alta velocità ha fatto spesso delle vittime.

Secondo una prima ricostruzione, Modesti era in sella alla propria moto quando si è scontrato con un’autovettura. Sembra che l’uomo stesse aspettando fermo sulla strada della strada per svoltare in una strada vicinale, quando è sopraggiunta un’auto dalla direzione opposta che lo avrebbe colpito in pieno frontalmente. L’urto è stato particolarmente violento tanto che Modesti è stato sbalzato per circa dieci metri, finendo la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Misericordia, coadiuvati dall’arrivo dell’elisoccorso Pegaso.

Le condizioni del 63enne sono apparse subito gravissime. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è poi deceduto a causa dei traumi riportati nonostante i medici hanno provato di tutto per strapparlo alla morte. Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era un uomo residente a Capalbio. La strada provinciale Follonata è rimasta chiusa al traffico per quasi un’ora per consentire i rilievi da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La chiusura ha provocato lunghe code, anche a causa del traffico diretto verso le terme di Saturnia. Sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. Poche ore dopo l’incidente costato la vita a Modesti,tra Santa Liberata e Pozzarello, a Monte Argentraio sulla salita della Soda, un altro motociclista è rimasto ferito, dopo lo scontro con un’auto. Incidente in cui poi sono rimaste coinvolte anche altre vetture. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 per i soccorsi.