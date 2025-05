Murale degli studenti del Russoli sull’inclusione

"Una piazza per tutte e tutti" prende finalmente vita. I primi gruppi di studenti del Liceo artistico Russoli, coordinato dalle docenti Tiziana Paggetti (Architettura e Ambiente) e Simonetta Catassi (Arti figurative), si sono messi all’opera per portare a termine la realizzazione del murale "dedicato allo spazio pubblico come luogo di inclusione" sulle recinzioni dell’area del cantiere del Palazzo della Canonica in piazza dei Cavalieri e in via Ulisse Dini. Un edificio che è da tempo interessato da lavori di ristrutturazione e che ospita parte della Biblioteca della Scuola Superiore Normale. Si intravedono già le prime mani che si stringono, occhi che si guardano, corpi che si mescolano come sinonimo di una piazza aperta a tutte e tutti. L’iniziativa è stata promossa dalla scuola d’eccellenza di Palazzo della Carovana in collaborazione con il Liceo Russoli. Lo scorso aprile, alla Scuola Normale, si era tenuta la premiazione dell’elaborato grafico della studentessa Alice Bigongiali che, dopo un’attenta valutazione dei 35 elaborati presentati dai ragazzi, è stato selezionato come progetto artistico da realizzare sulle recinzioni dell’area del cantiere. Le classi coinvolte nel progetto, che si alterneranno nei prossimi giorni per completare l’opera, sono: 3C, 3D, 4D, 4E e 5D. "Si tratta di un’esperienza importante per i nostri studenti - hanno spiegato le docenti del Russoli - specialmente per il messaggio che con questo murales fortemente simbolico si vuole trasmettere, ovvero di una piazza aperta e senza barriere".

Ilaria Vallerini