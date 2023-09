Stasera il pianista serbo Aleksandar Madžar

Secondo appuntamento per la Rassegna di Musica Sacra Anima Mundi, in Camposanto stasera, per un recital del pianista serbo Aleksandar Madžar, interprete internazionalmente affermato, che collabora con direttori e orchestre di primissimo piano: una cavalcata attraverso tre secoli, con pagine di Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Franz Liszt e Claude Debussy.

Nato a Belgrado nel 1968, Aleksandar Madžar ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni sotto la guida di Gordana Malinovic; allievo di Arbo Valdma all’Accademia Musicale di Belgrado, perfeziona gli studi con Elisso Virsaladze a Mosca e con Daniel Blumenthal a Bruxelles. Si è distinto in diversi concorsi pianistici internazionali. Il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Il progetto collegato a questa serata è Docce dei poveri. 1476 sono le docce fatte nel 2022 e 114 le persone diverse che hanno usufruito di questo servizio. Un servizio che abbiamo scelto di lasciare aperto perché l’igiene personale è un bisogno essenziale dell’essere umano e il servizio della Caritas diocesana di Pisa è in città l’unica possibilità. Organizzato come sempre dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa, Anima Mundi torna per la ventiduesima volta a riempire di grande musica la Cattedrale e il Camposanto di Pisa. Per tutte le informazioni www.opapisa.it