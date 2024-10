Stasera alle 20.30 all'Arsenale sarà proiettato "Il leone del deserto" del 1981 La proiezione sarà introdotta da Renata Pepicelli, docente di Storia dei Paesi islamici, per portare l'attenzione sulle responsabilità del nostro paese durante il periodo di occupazione coloniale in Libia. La pellicola non è mai stata proiettata nelle sale cinematografiche italiane,