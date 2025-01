Star Wars sbarca al centro dei Borghi di Navacchio

"Niente guerre reali, solo guerre stellari". Con questo slogan il centro dei Borghi di Navacchio si prepara ad ospitare, domani pomeriggio a partire dalle 17, un evento unico all’insegna della solidarietà e della fantasia. L’iniziativa, organizzata dalla Sezione Soci Cascina di Unicoop Firenze in collaborazione con lo Star Wars Empisa Fan Club, promette di coinvolgere grandi e piccini con una parata di personaggi della celebre saga di Star Wars e una speciale Scuola Jedi. "Armi. L’ultima cosa di cui una vittima di guerra ha bisogno". Questo invito alla riflessione è accompagnato dalla scelta di un tema che, attraverso la metafora delle "guerre stellari", trasforma una problematica reale in un’occasione per sensibilizzare e contribuire. Durante l’evento sarà possibile scattare foto ricordo con i personaggi della saga, vivendo un momento magico e interattivo nel mondo di Guerre Stellari. Tuttavia, il cuore dell’iniziativa è solidale: i fondi raccolti saranno destinati alla campagna promossa da Unicoop Firenze e dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, in favore dell’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati.

L’obiettivo è sostenere le popolazioni colpite dalle guerre in tutto il mondo, offrendo un aiuto concreto a chi vive in situazioni di emergenza. Lo Star Wars Empisa Fan Club è da tempo protagonista dello "Star Event", l’iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas che, una volta all’anno, in città a Pisa regala un fine settimana di divertimento ed emozioni. Questa volta però, dalla cornice del Centro dei Borghi di Cascina, la vera protagonista è la pace per sensibilizzare tutti coloro che passeranno un pomeriggio a fare acquisti in previsione dell’Epifania.

Michele Bufalino