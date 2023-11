"Stanziare subito fondi per le aziende"

"Stanziare subito fondi per le attività danneggiate" è la richiesta di Confcommercio a fronte dei danni in tutta la provincia dovuti all’emergenza climatica che ha colpito la costa toscana. "Sono tantissime le attività dislocate in tutta la provincia di Pisa - spiega il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi -, che hanno riportato danni gravissimi a causa della straordinaria ondata di maltempo di queste ore. Negozi allagati, merce irreparabilmente rovinata, danneggiamenti coperture e strutture di pubblici esercizi e stabilimenti balneari: pioggia e vento hanno flagellato attività commerciali e locali di tutta la provincia, un’emergenza di proporzioni devastanti". Ieri mattina anche a Marina di Pisa tante le attività che hanno subito allagamenti. "Ci stanno arrivando – continua Maestri Accesi -, continue segnalazioni da parte di imprenditori e commercianti con negozi e attività impraticabili che stanno facendo la conta dei danni subiti". Per questo, afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Servono un coordinamento efficace, una rapidissima programmazione e lo stanziamento di tutti i fondi necessari".