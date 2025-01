Stalli blu Nuova app per pagare: "Vecchia disattivata, intanto è caos"

Entrerà in funzione entro una settimana la nuova app ApPisaMobilità per il pagamento della sosta in città. Lo assicura, attraverso una nota, Pisamo, spiegando che il rinvio rispetto alla data di partenza prevista inizialmente per l’8 gennaio è stato causato da alcune verifiche tecniche che hanno allungato i tempi di validazione. Intanto, però la modalità di pagamento "Tap&PArk" è stata disattivata e questo a creato disagi agli automobilisti e innescato anche una polemica politica con il capogruppo di Sinistra unita, Luigi Sofia, che ah chiesto "immediati chiarimenti sulle criticità emerse in questi giorni nella gestione del servizio di pagamento delle soste". Al momento, osserva Sofia, "l’unica alternativa disponibile è la web app di Pisamo, che però non offre la stessa comodità di un’app residente su smartphone e non permette il pagamento diretto delle soste, inoltre, non sono state fornite indicazioni su come avverrà la registrazione alla nuova piattaforma, se tramite Spid o altri sistemi di autenticazione, mentre il sito della municipalizzata cita anche altre app per il pagamento, come EasyPark, che però applicano commissioni più alte e, in alcuni casi, tariffe per non residenti anche per gli utenti residenti senza contare che le nuove tariffe per la sosta, pubblicate sul sito Pisamo, non specificano se saranno applicate dalla nuova app: in particolare, per i residenti si segnalano aumenti su alcune tratte, come sul Lungarno Guadalongo, dove la tariffa è passata da 0,35 euro a 0,45 euro, senza alcuna spiegazione". Infine, osserva Sofia, "gli utenti che avevano ricaricato il borsellino elettronico su Tap&Park non hanno ricevuto indicazioni chiare su come trasferire il credito residuo alla nuova piattaforma, lasciando molti nell’incertezza e senza garanzie sulla restituzione dei loro soldi". Immediata la rassicurazione di Pisamo: "Gli utenti non perderanno il credito residuo. Ciascun utente riceverà tramite email un codice Coupon personale da utilizzare per la ricarica del borsellino. Al momento della ricarica si potrà digitare il codice per ricevere il credito corrispondente. I codici saranno generati e utilizzabili dal giorno dell’entrata in funzione di ApPisaMobilità". Infine, la municipalizzata ricorda che in attesa della nuova app sarà possibile pagare la sosta "nei tradizionali parcometri e attraverso altre applicazioni".