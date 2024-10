Stagione dell’ippica al via. A San Rossore 44 eventi: "E cresciamo ancora"

L’ippodromo di San Rossore è pronto ad aprire i battenti per la sua 170ma stagione di corse, la più antica in Italia che si svolga su una stessa pista. Si inizierà giovedì 17 ottobre per concludere la stagione l’11 aprile 2025, in un convegno feriale che seguirà quello festivo del 135° premio “Pisa” previsto per domenica 6. Sarà una stagione nella quale il pubblico potrà godere di un’importante novità: le riprese televisive in HD, cioè immagini ad altissima fedeltà che verranno arricchite dal drone. Le corse dei cavalli, dunque, sempre più come spettacolo, un enorme passo in avanti che giunge 44 anni dopo l’introduzione della Tv a circuito chiuso nell’ippodromo, un evento che all’epoca parve straordinario. In totale le giornate di corse saranno 44 (equamente divise fra feriali e festive), sei più dello scorso anno: 19 in autunno, 25 in gennaio-aprile.

Un inizio di stagione che è così commentato dal direttore generale di Alfea Emiliano Piccioni: "L’assegnazione all’ippodromo di San Rossore di ben sei giornate in più rispetto alla scorsa stagione conferma, pur nella problematica comune a tutti gli ippodromi italiani, come l’attività ippica pisana possa vantare ancora una volta una vitalità che le deriva sia dalla presenza di un centro di allenamento unico in Italia, sia dalla passione del territorio per le corse dei cavalli e per i pomeriggi trascorsi all’ippodromo. Sono infatti oltre 40 mila le presenze nella scorsa stagione con un pubblico che è attratto, come è noto, non soltanto dallo spettacolo delle corse ma anche dalle numerose iniziative collaterali". Spiccano anche nella stagione che sta per iniziare le iniziative più tradizionali: ’Dietro le quinte’, un’occasione per scoprire in segreti di un ippodromo guidati da un allenatore professionista, e, per i più piccoli, l’intrattenimento a Ippolandia e il battesimo dei pony. Un accurato servizio di ristorazione (per tutte le borse) completa l’attrattività di una giornata da trascorrere all’ippodromo. La centralità dell’ippica pisana è dimostrata quest’anno da un altro significativo elemento: la realizzazione a San Rossore di un corso per allievi fantini, assente da tempo su tutto il territorio nazionale. Il presente si ricuce così a un passato che ha visto passare per i numerosi corsi organizzati da Alfea a Barbaricina alcuni dei migliori jockey di tutto il mondo.

L’ennesimo elemento distintivo di un’ippica pisana viva e attenta ai problemi dell’intero settore. Infine, per seguire programmazione e appuntamenti basta seguire il sito internet e soprattutto i canali social dell’ippodromo (Facebook e Instagram) che anche quest’anno presenteranno novità. A oggi la pagina Facebook ha superato i 12 mila follower da 50 nazioni diverse mentre il profilo Instagram ha superato i 5.500 mila follower.

R.C.