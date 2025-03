Stagionali in Francia per i giorni della frutta

Possibilità di lavoro stagionale in Francia riguardano

tutto il territorio e diversi periodi dell’anno. Un

esempio del tipo di occupazione sono il mais in

Auvergne, il tabacco in Alsazia e nel Sud Ovest, le

ciliegie e fragole nella valle del Rodano le mele nella

Valle della Loira, nel Rodano e in Alsazia, le prugne nel

Sud dei Pirenei e i meloni nella valle del Rodano.

Le condizioni variano a seconda del tipo di lavoro. Il periodo di lavoro varia da 10 a 30 giorni ( esempio, la vendemmia, la raccolta dei legumi e della frutta, la raccolta del il fieno e per la mietitura). Gli interessati possono consultare il portale “Anefa” nella sezione dedicata al lavoro stagionale in Francia. Contatti possono essere avviati anche con l’Associazione Nazionale francese per l’impiego e la formazione in agricoltura www.anefa.org/contactez-nous. (Fonte Informagiovani Valdera).