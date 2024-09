Stadio, case popolari e alberi. Variazione di bilancio, le priorità

Si è concluso ieri con parere favorevole (5 voti della maggioranza) l’iter in commissione Bilancio della terza variazione al Documento unico di programmazione dei lavori pubblici 2024-2026 e della quarta variazione del programma degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026. A questo punto la variazione approderà in consiglio comunale e contiene stanziamenti importanti. "A cominciare - spiegano la presidente della commissione Cordelia Tramontana insieme al commissario Edoardo Cerri, entrambi di Pisa al centro - da ulteriori 700mila euro per l’edilizia popolare che porta la cifra complessiva a 1,5 milioni di euro per gli alloggi Erp. Tra i nuovi interventi legati alle opere pubbliche assumono particolare rilievo gli 800mila euro per lo stadio, buona parte dei quali verranno impiegati per apportare migliorie e aumentare la capienza della Curva Nord, portandola a 4500 posti a sedere".

Il documento approvato in commissione prevede anche lo stanziamento di 180mila euro (cofinanziati dalla Regione Toscana) per la Tenuta di Tombolo destinati a migliorare la stabilità dei pini marittimi e domestici presenti sul litorale, garantire la rinnovazione degli stessi e diminuire il rischio di incendi o di altre calamità/fitopatie. "Circa 70mila euro - sottolineano Tramontana e Cerri - saranno destinati alla cura degli 800 pini colpiti dalla cocciniglia effettuando un trattamento sulle piante malate con iniezioni di apposite soluzioni che uccidono l’insetto responsabile della malattia, oltre ad altri interventi forestali". Infine, tra le modifiche al programma triennale degli acquisti, l’amministrazione ha deciso l’acquisto di attrezzature e allestimenti per il nuovo museo del Bastione del Parlascio, grazie anche al contributo del Ministero del Turismo.

"Con questa variazione di bilancio - concludono Tramontana e Cerri - la nostra amministrazione dimostra di essere sempre pronta ad affrontare con puntualità problematiche e necessità in ogni ambito: dall’edilizia popolare, settore nel quale abbiamo sempre fatto passi da gigante, allo sport, con particolare riguardo al settore popolare dello stadio, e alla tutela dell’ambiente, fino ai continui investimenti per un turismo che deve svilupparsi su tutto il territorio cittadino".