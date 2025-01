Sprint Far rifiorire talenti. Formazione gratuita al via per inoccupati under 34

Centinaia di ragazzi e ragazze, dai 18 ai 34 anni, della Valdera che non studiano e non lavorano hanno da oggi una nuova opportunità per appassionarsi ad un mestiere e trovare un’occupazione. Dal digital marketing alle tecniche di giardinaggio, dalla gestione del magazzino alle tecniche di sala bar, ma anche contabilità e amministrazione e tutto ciò che riguarda la cucitura e la messa a modello del capo di abbigliamento. Questi sono solo alcuni dei corsi di formazione gratuita che sarà possibile attivare con il nuovo progetto SP.RI.N.T (Sperimenta e Riscopri Nuovi Talenti) promosso dalla Regione Toscana ed a cui i giovani potranno partecipare gratuitamente. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea e si avvale di più partner, tra cui anche l’Unione Valdera. L’Unione Valdera farà la sua parte offrendo tutte le informazioni sui percorsi che pongano l’attenzione sull’aggiornamento, la formazione professionale e sul sostegno alla rete dei servizi territoriali e che possano dare un contributo concreto all’attivazione di percorsi corrispondenti ai desideri personali e connessi con il mercato delle professioni.

"Vogliamo dare una serie di opportunità a tutti i nostri giovani che non studiano e non lavorano – dice Arianna Cecchini, che si occupa delle politiche scolastiche ed educative all’Unione Valdera – vogliamo dare loro la possibilità di scegliere mestieri, attività artigianali o meno, e stargli vicino in questa fase di riattivazione". Il primo corso a cui è necessario iscriversi entro il 13 gennaio 2025 è un corso di 80 ore sulle tecniche di giardinaggio che formerà i partecipanti sulla manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi con informazioni preziose sul settore professionale di riferimento sul territorio. Per maggiori dettagli è comunque possibile consultare la pagina www.consorziocopernico.it oppure contattare Io 050 876367.

"I corsi sono completamente gratuiti e danno un’indennità di frequenza di 3,50 euro l’ora per l’allievo che ha frequentato almeno il 70% del percorso – spiega Roberto Maurella, direttore dell’agenzia formativa del Consorzio Copernico – per ora abbiamo già avuto alcune manifestazioni d’interesse, il corso più richiesto è quello di digital marketing". Un progetto apprezzato anche dal presidente di Cna Valdera, Nico Panichi. "Non passa giorno che le aziende lamentino una carenza di personale – dice – è una vera e propria emergenza. Ben vengano queste iniziative, tutti noi come associazioni e istituzioni dobbiamo fare qualcosa per aiutare le imprese a trovare personale specializzato, un percorso che deve partire già dalle scuole. Soprattutto dal punto di vista della motivazione, un ragazzo o una ragazza entusiasti hanno una forza indescrivibile, non si fermano davanti a niente".

Luca Bongianni