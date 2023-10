Sport solidale a Tirrenia. Nel nome di Eugenio: "Tre gare sul mare"

di Michele Bufalino

"Sii come il mare, unisciti al mare". E’ la frase attraverso la quale i familiari di Eugenio Tursi, ragazzo tragicamente scomparso nel febbraio scorso in un incidente d’auto, continuano a ricordarlo. Il padre Verter e la sorella Matilde sono tra i promotori di uno dei tre eventi sportivi che si svolgeranno domenica 15 ottobre a Tirrenia. Oltre all’edizione numero 23 della Triathlon Sprint Sivlver Rank organizzata dalla Polisportiva Phisio Sport Lab e alla sfida di Para Triathlon Mixed Relay, una gara a staffetta per atleti diversamente abili, c’è anche la sfida di nuoto in acque libere sulla distanza del miglio marino e del mezzo miglio alla memoria di Eugenio Tursi. "Eugenio era una persona che ha fatto del mare e di Marina di Pisa il suo punto di riferimento da sempre - ricorda il padre Verter Tursi -. Si era costruito un lavoro passando dal bagnino alla sicurezza delle grandi navi. Il nuoto e lo stare nell’acqua vivendola come un’esperienza fondante della sua vita è sempre stato un elemento caratterizzante per lui. Due erano i suoi amori, i libri e il mare". Gli eventi sono stati presentati ieri mattina a Palazzo Gambacorti alla presenza di Frida Scarpa, assessore allo Sport Comune di Pisa, Giulia Gambini, assessore con delega alla disabilità, gli organizzatori Nicola e Marino Pratesi di Phisio Sport Lab ASD, Verter e Matilde Tursi, familiari di Eugenio Tursi, Luca Ravagni, presidente Conflitorale e Alfonso Nardella, presidente CSI Pisa. "Deve ribaltarsi il ruolo tra l’amministrazione e le associazioni sportive: siamo noi come Comune che dobbiamo apprezzare l’opportunità di poter collaborare con le associazioni del territorio e poter valorizzare tramite il vostro lavoro, la nostra città - dichiara l’assessore Frida Scarpa -. Pensiamo che il Para Triathlon di domenica sarà un evento pilota per le Olimpiadi del 2024 per gli atleti paralimpici. Infine nella gara di nuoto di domenica si aggiunge una forte emozione per il memorial che sarà dedicato a Eugenio Tursi: ringrazio per questo la famiglia che ha avuto la forza di portarci la loro testimonianza e di trovare occasioni belle e coinvolgenti come questa per ricordare Eugenio". "La giornata di domenica è un’occasione importante – ha aggiunto l’assessore Giulia Gambini – .Un’opportunità per il nostro territorio, che la nostra amministrazione intende proseguire e valorizzare". "Lo scenario che si presenterà a Tirrenia in questo fine settimana libero dal turismo balneare – spiegano Nicola e Marino Pratesi - ci fa stimare una presenza di circa 400 atleti, senza contare accompagnatori e parenti al seguito, una gran folla di persone che vivranno e vedranno il concretizzarsi del motto della nostra polisportiva: più sport, uguale più salute".