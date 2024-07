Sport oltre le barriere. Il Comune a caccia di esperti nel supporto ai disabili

È stata pubblicata la procedura volta all’individuazione di un ente del terzo settore (Organizzazione di volontariato Odv o Associazione di promozione sociale Aps) con sede nel Comune di Cascina, con cui stipulare una convenzione fino al 31/12/2026 e teso alla formazione di un’equipe a supporto delle persone diversamente abili, residenti nel Comune di Cascina, nello svolgimento dell’attività sportiva. L’amministrazione comunale riconoscerà al soggetto organizzatore del progetto, per tutta la durata della convenzione, un contributo annuale di 4.000 euro. La scadenza per la partecipazione all’avviso pubblico è il 9 agosto 2024. L’obiettivo che il Comune di Cascina intende perseguire con il progetto “Sport oltre le barriere” è quello di incentivare le persone diversamente abili a praticare attività sportiva. Le finalità del progetto sono: favorire un incremento delle capacità comunicative e relazionali delle persone diversamente abili, migliorandone l’autonomia e la gestione dello stress per il tramite dello sport; favorire una cultura dell’accoglienza e della corretta gestione della diversità. Il progetto prevede la stipula di una Convenzione pluriennale (2024-2025-2026) con un ente del terzo settore avente sede nel Comune di Cascina interessato a costituire, organizzare e supervisionare un’equipe di soggetti qualificati a gestire la disabilità durante lo svolgimento delle attività sportive.

A tal fine l’Ets aggiudicatario della procedura dovrà formare gli istruttori delle associazioni/società sportive aderenti al progetto, ai fini del corretto supporto delle persone disabili durante lo svolgimento delle attività sportive proposte. Affiancherà agli istruttori sportivi formati alcune figure di supporto come operatori (educatori, psicologi, psicomotricisti, tecnici della riabilitazione), volontari, almeno uno psicologo (con il compito di occuparsi della formazione, seguire le famiglie dei partecipanti in un percorso di accompagnamento ed informazione, supervisionare le attività e fornire le necessarie indicazioni). Il Comune riconoscerà all’Ets un contributo economico annuo pari a 4.000 euro per tutta la durata della convenzione. Sono ammessi a partecipare al presente avviso esclusivamente gli Enti del terzo settore (Ets), nella forma di Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o Odv (Organizzazioni di volontariato), aventi sede nel Comune di Cascina, regolarmente costituiti ed in possesso dei requisiti presenti nell’avviso pubblico