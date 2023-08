Spiaggiate e falò: le regole tra controlli e sanzioni E la Capitaneria verificherà anche le barche a nolo

Controlli intensificati anche in mare e in spiaggia, mattina e pomeriggio, domani compreso. Con particolare attenzione alle imbarcazioni a locazione e noleggio per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, il numero di persone trasportate e i titoli professionali previsti. E’ in corso la campagna "Mare sicuro" della Capitaneria di porto che sta consegnando anche i bollini blu alle unità in regola che potranno mostrare il documento in caso di verifiche. In spiaggia, inoltre, si bloccheranno eventuali attività di campeggio.

Spiaggiate di Ferragosto, le guardie zoofile del Nogra diffondono le raccomandazioni. "Ricordiamo che su tutte le spiagge libere e negli stabilimenti balneari di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e Marina di Vecchiano, è vietato accendere fuochi, barbecue, accamparsi con tende, e l’ uso di fuochi pirotecnici, che devono essere autorizzati dalla questura di Pisa, con le dovute precauzioni e come prescritto dall’art. 57 del Tulps, i

trasgressori saranno sanzionati e denunciati. Vietato abbandonare sulle spiagge qualsiasi tipo di rifiuto, che deve essere conferito negli appositi cassonetti".

E ancora – spiega Michele Mennucci del Nogra – "è vietato l’ accesso alle dune, in quanto protette".

Saranno due le pattuglie di guardie zoofile e operatori del soccorso animali, in servizio da ieri sera su tutto il litorale, a disposizione della cittadinanza e delle forze dell’ordine. Saranno monitorate le aree protette delle dune, e raccomandati i giusti comportamenti da tenere sulle spiagge".

Gli animali. "Si raccomanda di tenere i cani al guinzaglio con una lunghezza massima di 1,50 cm (un metro e mezzo). Pena la sanzione di 100 euro la prima volta, se recidivi di 500. Portare sempre al seguito i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e la museruola, che deve essere indossata in luoghi pubblici particolarmente affollati o durante il controllo del microchip obbligatorio".