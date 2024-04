Speranza all’Arci: spuntano i no vax. L’ex ministro presenterà il suo libro: "Ricevuto già ingiurie e minacce"

Contestazioni no-vax e minacce prima dell’incontro sulla presentazione del libro di Roberto Speranza "Perché guariremo" programmato per domani alle 18 nella sala del circolo Arci di Pisanova. A denunciarlo è lo stesso segretario del circolo Luigi Branchitta, che racconta come nei giorni scorsi sia l’associazione che la libreria Ghibellina (co-organizzatrice dell’evento) abbiano ricevuto decine di chiamate "ingiuriose" e di contestazioni anche piuttosto forti contro la decisone di invitare l’ex Ministro della salute. Speranza già da tempo è preso di mira dalla galassia no-vax, ultimo episodio proprio qualche giorno fa ad Ostia dove l’ex Ministro è stato insultato e minacciato da alcuni contestatori proprio a margine della presentazione del libro che racconta la sua esperienza nella fase drammatica della pandemia e pone interrogativi sulle prospettive del servizio sanitario pubblico. I no-vax che si sono dati appuntamento tramite i social per contestare Speranza potrebbero essere sull’ordine delle decine o di più se arriveranno anche da altre parti della Toscana. Una protesta che potrebbe portare anche ad azioni di disturbo. Polizia e carabinieri - l’argomento è stato trattato nell’ambito del comitato di ordine e sicurezza pubblico in prefettura - stanno però monitorando i siti e saranno presenti all’evento per garantirne lo svolgimento regolare. "Siamo preoccupati – spiega il presidente del circolo Arci di Pisanova, Luigi Branchitta -. Abbiamo ricevuto telefonate e anche visite di persona al circolo con ingiurie e prenotazioni evidentemente fasulle. Qualcuno su Facebook ci ha scritto che ci dobbiamo vergognare, ciascuno è libero di pensarla come vuole, ma va garantita la libertà anche di far parlare". Ospiti dell’evento di domani anche la rettrice della Scuola Sant’Anna Sabina Nuti, la dottoressa Manuela Roncella, direttrice del centro senologico dell’ospedale di Pisa e il dottor Paolo Malacarne, già primario di rianimazione a Cisanello nel periodo Covid. Il libro di Speranza, scrivono gli organizzatori: "Tratta di uno dei problemi più rilevanti del dibattito politico attuale in quanto si riducono i finanziamenti al sistema pubblico e si aprono spazi consistenti al sistema privato. In questo contesto crescono le insufficienze e i disagi sul piano delle liste d’attesa e delle politiche di prevenzione, così come aumentano le incertezze sulla tenuta e valorizzazione dell’insieme del personale sanitario e dei servizi sociosanitari". Il confronto di domani alle 18, organizzato presso la sala del circolo ARCI di Pisanova "sarà un’occasione - concludono i promotori dell’iniziativa -, per riflettere su questi problemi, che riguardano un bene primario come la salute delle persone".

Enrico Mattia Del Punta