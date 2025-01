Spazio di formazione e confronto: "Giovani +": il 23 l’inaugurazione

Uno spazio dedicato interamente ai giovani a Pisa. È il nuovo "Giovani +", il progetto che verrà inaugurato giovedì 23 gennaio alle 17 ai Vecchi Macelli (casottino F – ingresso da Largo Spadoni). "Giovani +" si presenta come un luogo innovativo, dove i ragazzi e le ragazze pisane potranno socializzare e incontrarsi in specifiche giornate di formazione e approfondimento.

"Siamo orgogliosi di presentare "Giovani +", un progetto con sede fisica all’interno dello spazio dei Vecchi Macelli, destinato a percorsi di formazione e orientamento per giovani", ha spiegato l’assessora alle politiche giovanili Frida Scarpa. "Avrà un sito connesso, collegato e speculare al progetto per andare incontro alle esigenze dei giovani, che sono sempre più legate alla rete. È una grande soddisfazione e una nuova spinta per i giovani: l’anno scorso Pisa è arrivata seconda nel premio città italiana dei giovani, siamo una città di 50mila studenti su 90mila abitanti".

"Ci saranno attività strumentali che potenzieranno l’orientamento post-scuola e la parte lavorativa, con degli stage per giovani. "Giovani +" ha rappresentato un investimento di 100mila euro in due anni", ha aggiunto il dottor Marco Cannata. Presente anche la presidente della consulta dei giovani Anna Vallini, 21 anni: "Ringrazio l’assessora per l’opportunità, sarà uno spazio dove noi ragazzi e ragazze avremo la possibilità di formarci e di socializzarci. Invito la parte più giovane della cittadinanza a una partecipazione attiva: l’obiettivo è popolare il centro", ha dichiarato la studentessa.

A chiudere la presentazione è stato Diego Taloni, cofondatore di GATE Real Estate Innovation, società a cui è stato affidato il servizio: "In un periodo di grandissimi cambiamenti, il tema della crescita e dell’orientamento è sempre più rilevante e importante", ha precisato Taloni che ha elencato alcune delle prime attività di "Giovani +". "Considerando l’importanza che hanno le competenze al giorno d’oggi, abbiamo progettato un primo intervento con focus sulle STEAM, poi ci saranno giornate più formative su temi specifici come la preparazione ad un colloquio di lavoro o come stendere un curriculum vitae. Il punto di partenza è che ogni progetto ha bisogno di un luogo dove accadere: prima dell’inaugurazione abbiamo organizzato un evento sul passaggio dalle superiori all’università, ci siamo stupiti dal numero dei partecipanti. Da subito verrà attivato uno sportello il pomeriggio, sempre prenotabile".

L’obiettivo è attivare il sito, www.giovani+.it, per l’inaugurazione del progetto: dal momento dell’attivazione sarà possibile accedere a tutte le attività e prenotarsi allo sportello pomeridiano dedicato.

Giulia De Ieso