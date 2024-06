Spari fuori da un bar a Cascina, ferito un 35enne. L’omertà ostacola le indagini

Cascina (Pisa), 26 giugno 2024 – Un 35enne albanese è rimasto ferito in un agguato martedì sera alle 20.30 all'esterno di un bar di San Frediano a Settimo, vicino a Cascina. È stato colpito in modo non grave ma tale da doverlo ricoverare in ospedale. L'aggressore ha sparato contro di lui almeno tre colpi con una pistola di piccolo calibro poi è scappato.

Sull'episodio indagano i carabinieri che sospettano possa trattarsi di un regolamento di conti, anche se il ferito risulta incensurato. Secondo quanto si è appreso, tuttavia, lo stesso straniero per ora non è stato collaborativo con gli inquirenti. Gli spari di pistola lo hanno raggiunto a una gamba, a una mano e a un'anca. Gli investigatori non hanno ottenuto informazioni utili neppure dai testimoni e ritengono che il silenzio sia dovuto soprattutto al timore di subire ritorsioni.