Sostegno alle imprese, ecco tre nuovi bandi Futuro digitale, ecologico e sicurezza

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest interviene a sostegno delle imprese e stanzia oltre un milione e mezzo di risorse come investimento nella crescita e nell’innovazione del tessuto imprenditoriale delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Di prossima uscita tre bandi per sostenere micro, piccole e medie imprese del territorio, di tutti i settori economici, nella transizione digitale ed ecologica, nella sicurezza e promuovere la partecipazione a fiere internazionali. L’incontro per illuustrare i bandi si terrà l’ 8 giugno aòlle 15 in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Auditorium R. Ricci. "Sono particolarmente soddisfatto che la Giunta abbia ufficialmente approvato i primi tre bandi della sua storia - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - Grazie a questa azione la Camera mette a disposizione importanti risorse per sostenere soprattutto le piccole-medie imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa su tre pilastri prioritari individuati dal Consiglio camerale: transizione digitale e verde, implementazione di sistemi di sicurezza e certificazione ed internazionalizzazione. Questi bandi non sono un punto di arrivo, ma rappresentano un primo impegno a favore delle imprese locali e posso confermare che stiamo già lavorando per offrire ulteriori sostegni. Come Camera di Commercio siamo determinati a supportare la crescita delle imprese, offrendo opportunità per far fronte alle sfide del mercato non solo grazie al sostegno finanziario, ma anche mettendo a disposizione una serie di servizi a misura di piccola e media impresa".