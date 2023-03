Sosta low cost per i clienti degli hotel "Scelta fatta a danno dei residenti"

È polemica sul nuovo ordinamento comunale che regola gli accessi per turisti in Ztl. "Un vero e proprio schiaffo ai cittadini che incentiva purtroppo il fenomeno dello spopolamento del centro storico". È questo lo sfogo di Marco Gallucci, residente del quartiere di Santa Maria. In breve, dallo scorso 1° marzo i turisti che arrivano in auto a Pisa e alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale hanno la possibilità di accedere con il proprio veicolo in Ztl e di parcheggiare "liberamente" nelle strisce blu del territorio pagando una tariffa di 12 euro per la durata di 24 ore. Una libertà che però "va a discapito dei residenti che fanno ancor più fatica a trovare posteggi liberi - commenta Gallucci -. Soprattutto le persone più anziane e invalide che avrebbero bisogno di stalli nelle vicinanze dell’abitazione per una più semplice mobilità. Mia madre con grande rammarico si è dovuta trasferire fuori dal centro per questo motivo". "Basterebbe realizzare un collegamento con piccole navette (preferibilmente elettriche) dai parcheggi esterni alle mura al centro città per risolvere il problema della mobilità e dell’accesso ai servizi cittadini per i turisti - propone Gallucci -. Inoltre, questa decisione sembra andare in direzione opposta rispetto alla natura della Ztl che dovrebbe disincentivare l’utilizzo delle auto per una progressiva pedonalizzazione del centro storico a beneficio anche dei residenti che pagano un contributo annuo per aver garantito l’accesso nella zona a traffico limitato". Il nuovo regolamento prevede bensì il divieto per gli stessi turisti di parcheggiare in alcune strade del quartiere di Santa Maria, nello specifico via Della Faggiola, via Santa Maria, via Cardinale Maffi, via Porta Buozzi e via Boschi che sono riservate in via esclusiva ai residenti con stalli di colore giallo.

Una scelta che secondo Gallucci "va a discapito di un’altra parte di residenti: una vera e propria condanna per l’intero blocco di abitazioni tra il Lungarno Pacinotti, piazza dei Cavalieri e Borgo Stretto – aggiunge –. I pochi posteggi accessibili sono già congestionati e ci attendiamo un peggioramento con l’inizio della stagione turistica. Questo porta a desumere che il Comune preferisca dare priorità ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive, che così potranno accedere al centro storico per raggiungere direttamente i luoghi di interesse e usufruire di tutti i servizi (locali, negozi etc.), a svantaggio dell’interesse dei cittadini. Albergatori, ristoratori e titolari dei locali saranno contenti. Ma vale la pena accontentarli sulla pelle dei residenti?".

Ilaria Vallerini