Sos truffe. Incontro in Comune

Si terrà oggi pomeriggio (alle 16.30), nella sala consiliare del comune di Calci, in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri, ha organizzato un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza sul tema delle truffe. "Un fenomeno assai vasto – scrive il Comune di Calci –, che colpisce tutta la popolazione, con particolare attenzione per quella anziana. Sono molte, infatti, le storie dove le vittime sono state contattate da persone che, spacciandosi per avvocati o familiarI, preannunciano, al telefono, la necessità di reperire soldi o gioielli". "L’incontro – conclude il Comune – ha l’obiettivo di informare e far conoscere i casi di truffa più ricorrenti e i numeri di telefono da chiamare in caso di necessità"