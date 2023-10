Soroptimist, oltre 500 socie a Pisa per il 125° convegno internazionale

Dopo il 125esimo congresso italiano della Società italiana di chirurgia, a Pisa si celebra un altro evento che fa della nostra città un richiamo nazionale ed internazionale anche ‘fuori stagione’. "Acceleriamo il cambiamento" è l’invito con cui dal oggi fino al 24 settembre oltre 500 socie del Soroptimist International d’Italia (associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali), si ritroveranno in città per il 125esimo Consiglio nazionale delle delegate, l’appuntamento più importante della associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali. Da ogni parte d’Italia e da alcune nazioni estere le soroptimiste soggiorneranno per tre giorni a Pisa per partecipare ai lavori del club. Quartier generale del congresso sarà il Cnr, sede scelta con l’intento di ricordare l’importanza dello scambio di idee e della ricerca. "Il 30 aprile 1986 dai laboratori del CNR di Pisa l’Italia fu connessa con il resto del Mondo – commenta Eleonora Agostini, presidente Soroptimist di Pisa -; la compresenza e la collaborazione, qui, tra istituzioni come il Cnr, l’Università, la Scuola Normale, la Scuola Sant’Anna, rendono concrete l’idea del ‘fare squadra’. Ecco perché Violet Richardson, quando nel 1921 fondò la nostra associazione, volle circondarsi di ‘sorelle’. Noi, ancora oggi, intendiamo trasmettere il messaggio che rende il Soroptimist un’associazione vivace, concreta e capillarmente diffusa in tutto il Mondo". Al convegno che si svolge con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune, Cnr, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Confcommercio, con il supporto di Fondazione Monasterio, Fondazione Scuola Forese Alto Tirreno. Mobility partner: Pisamo e Donati bus operator. L’evento è stato presentato nell’Aula Magna Storica della Sapienza dell’Università di Pisa: presenti Eleonora Agostini, presidente del Soroptimist Pisa, Giovanna Guercio, presidente nazionale del Soroptimist, Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità del Comune, Eleonora Sirsi, vicedirettore del Dipartimento di giurisprudenza e membro del Senato Accademico. "Il Consiglio nazionale delle delegate -spiega la presidente nazionale – è l’appuntamento annuale più importante per la vita della nostra associazione. Le delegate e le socie di tutta Italia, con le ospiti straniere, si ritrovano ogni anno in una città diversa e ospiti di un Club che si mette a disposizione per organizzare la nostra riunione elettorale annuale che rappresenta anche il principale momento di incontro".

Carlo Venturini