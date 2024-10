Ricerca della sorella data in adozione, gli indizi portano lontano da Lucca. “Individuato il convento delle suore”

Santa Croce (Pisa), 2 ottobre 2024 – Oltre 50 giorni di ricerche, anche utilizzando i moderni prodotti che consentono di “esplorare” il territorio quali “Google Maps” e “Google Earth”. Poi la scoperta avvenuta nelle ultime ore di settembre. Il convento delle suore dove è stata ospitata per alcuni anni la piccola Greta Uddo non si trova a Lucca ma a Firenze. Più precisamente si tratta della Casa madre dell’Istituto suore Francescane dell’Immacolata di San Piero a Ponti, in via del Santo 9 a Campi Bisenzio.

“Abbiamo cercato ovunque sul territorio lucchese – spiegano alcuni volontari della Diocesi di Lucca – anche ricostruendo una mappa degli otto conventi, dei nove monasteri, dei cinque istituti di assistenza e beneficenza per l’infanzia e dei cinque fra istituti e scuole private gestite dalle suore che si trovavano nel territorio di Lucca all’inizio degli anni settanta. Nessuna di quelle sedi, censite con tanto di indirizzo e numero civico, presentava e presenta tuttora caratteristiche simili alla chiesa, alla casa e al giardino che si vedono nelle poche fotografie con la piccola Greta Uddo”. Ci sono stati anche un paio di falsi allarmi dopo che l’appello di Luisa Uddo (residente a Santa Croce sull’Arno,, sorella di Greta, era uscito su La Nazione del 9 agosto. Una segnalazione sembrava indicare una zona verso Pisa, un’altra la zona di Sorbano del Vescovo alla periferia sud di Lucca.

Il tam-tam sui social, condividendo e inoltrando copia della pagina uscita su La Nazione all’inizio di agosto, hanno progressivamente allargato il raggio della ricerca fino ad ieri, quando il convento delle suore è stato chiaramente identificato. Le fotografie sono precise e confermano sia l’architettura della chiesetta come dell’edificio del convento con le persiane che mantengono anche gli stessi colori di 50 anni fa. Con Google Earth è stato localizzato il convento alle coordinate: 43°48’19”N e 11°07’28”E.

Greta ha compiuto 54 anni il 25 settembre scorso. Le hanno fatto gli auguri le sorelle Luisa e Maria Concetta e il fratello Giuseppe. Risulta nata a Firenze in quel giorno del 1970, all’ospedale di Santa Maria Nuova. Le sorelle e i congiunti ne hanno perso le tracce cinque anni dopo, quando viveva da tre anni in un istituto di suore. L’appello per ritrovare Greta Uddo, da noi pubblicato il 9 agosto scorso, è stato seguito anche dalla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” che dieci giorni fa ha inviato a Lucca e in Toscana una troupe. L’appello per trovare Greta, che probabilmente ha cambiato il nome e il cognome da quando è stata adottata, sarà trasmesso presto nella celebre trasmissione Rai.

“La nostra ricerca continua – commenta Luisa – abbiamo parlato con un avvocato che ci ha spiegato la difficoltà di superare le leggi sulla privacy. Vogliamo sperare che alla fine lei possa riconoscersi e dunque voglia mettersi in contatto con noi”.