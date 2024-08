Sono stati selezionati 60 artisti

Stasera in gara ci saranno 20 artisti suddivisi in 18 esibizioni tra cantanti e ballerini ad inseguire il sogno di imprimere una svolta al proprio percorso artistico. Sono i finalisti selezionati in questi due mesi attraverso le cinque eliminatore svoltesi a Calambrone, sul palco dell’Eliopoli Summer tra i circa 60 partecipanti che hanno partecipato al talent condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci con Stefano Bini, direttore artistico, e Michele Ammannati, direttore di produzione. Notti di Talento oltre al premio finale mette in palio anche premi speciali di categoria per il canto e per la danza. Per i cantanti c’è l’opportunità di vincere una produzione professionale, con conseguente distribuzione sugli store digitali, offerta dall’etichetta Tnp di Pedro Lopez e Thomas Ciolino: la canzone sarà accompagnata da un videoclip del videomaker Roberto Gabriele.

Per la danza c’è invece in palio una borsa di studio alla prestigiosa accademia Tauriadance, diretta da Rocco Greco e che vede tra i maestri Francesco Italiani, coreografo e maestro di danza che nella sua carriera ha avuto esperienze televisive con i coreografi più famosi come Steve La Chance e Monica Mangoni, Manolo Casalino, Gino Landi, Cristina Tamborra, Roberto Croce e Celia Southern. Notti di Talento è un contest interamente gratuito (per i concorrenti e il pubblico) grazie al sostegno di Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, centro estetico The Mirror di Pisa, Seven Stars, Service Marine, Villa Rondini, Poggianti, Masoni, Acque, British School Group di Pisa, Farmacie Comunali, Carpensalda e Overmarine.