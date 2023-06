"Sono andato a scuola con la glock". Minorenni modificavano armi e fabbricavano esplosivi

Pisa, 29 giugno 2023 - Minorenni residenti in diverse parti d'Italia, tra cui a Pisa, appassionati d'armi ed esplosivi al punto di scambiarsi consigli per confezionare molotov o vantarsi di andare in giro, anche a scuola, con armi da fuoco modificate e coltelli.

In più di un'occasione i giovanissimi postavano immagini e video su internet con gli effetti delle miscele esplosive acquistate online. Il tutto avveniva su canali Telegram tenuti sotto osservazione degli agenti della Polizia Postale di Milano tra l'ottobre 2022 e febbraio 2023.

Al termine dell'attività investigativa, coordinata dal procuratore capo del Tribunale per i minorenni di Milano Ciro Cascone e dal sostituto procuratore Sabrina Ditaranto, sono dunque scattate le otto perquisizioni tra Milano, Treviso, Avellino, Lecce, Nuoro, Sassari e appunto anche a Pisa. Ad effettuarle poliziotti e agenti della Digos, con l'ausilio di unità cinofile.

Nelle chat intercettate le frasi choc dei minorenni: “I miei genitori sono contrari alle armi, allora me le fabbrico io oppure le prendo da qualche parte...”, “Ci ho sparato con una Glock vera...Te lo dico perché le modifico da quando avevo 14 anni e ce l'avevo una glock però poi ci sono andato a scuola perché lo avevo visto in un film americano...”,

“Io sono andato con un multitool con coltello, rischiato molto di andare al minorile”, “Io portavo quello a scatto nel giubbino...”. Nelle discussioni su Telegram i giovanissimi richiedevano poi informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori, pubblicando anche foto degli ordigni confezionati e scrivendo: “Avete mai fatto una molotov? io si... martedì provo a fare del napalm”. E ancora: “Qualcuno ha ha un video tutorial per un detonatore?” o “Buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo”.