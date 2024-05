Sonia Sox oggi in concerto a Lucca

Pisa, 12 maggio 2024 - Dopo il concerto di ieri, si esibirà anche questo pomeriggio al Real Collegio a Lucca la cantante pisana Sonia Soccu, in arte Sonia Sox, in un tributo a Cristina D'Avena. L' inizio dell'evento è previsto per le 17 e fa parte del ciclo di eventi di "Lucca Bimbi, la festa dei bambini e delle famiglie". Sonia Sox canterà quelle che sono le sigle e i brani più celebri del repertorio della cantante bolognese, “Dall’Incantevole Creamy” a “Sailor Moon”, da “Occhi di Gatto” a “È quasi magia Jonny”.

Proprio per la sua somiglianza con Cristina D'Avena, lo scorso ottobre la cantante pisana è stata ospite del programma "Fake Show" con la conduzione di Max Giusti, in onda su Rai Due. Sonia Soxa a luglio 2018 è stata la vincitrice del primo contest in Italia dedicato alle sigle dei cartoni per i singoli "Anime Vocal Contest", mentre nel 2019 ha cantato la colonna sonora italiana del film di animazione giapponese "Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas" ed è stata ospite al Lucca Comics.