Solidarietà: un defibrillatore da Associazione Vite Odv alla Foresteria degli Spedalinghi

Pisa, 12 febbraio 2025 – Ieri l’associazione Vite Odv ha donato un defibrillatore alla Foresteria degli Spedalinghi dell’Aoup (via Luigi Pera 3). Alla cerimonia sono intervenuti la direttrice sanitaria dell’Aoup Grazia Luchini e il direttore facente funzione della Chirurgia epatica e del trapianto di fegato Davide Ghinolfi, la presidente di Vite Odv Gloria Chiarini con alcuni consiglieri, Manola Ferri e Maria Luisa Gallo, il personale della Foresteria e gli infermieri Simone Mantellassi e Michele Meini (coordinatore infermieristico), quali istruttori del Centro di simulazione medica dell’Aoup, che hanno effettuato una dimostrazione pratica di rianimazione su dei manichini utilizzati per l’attività formativa del Centro.

Vite Odv è da sempre vicina all’Aoup con donazioni mirate e iniziative a sostegno dei pazienti che affrontano il percorso del trapianto di organi, dei loro familiari e dei sanitari.

Sempre a beneficio della Foresteria, l’associazione ha donato lo scorso anno degli apparecchi tv per le camere e quest’anno, grazie ai fondi ottenuti dal 5 per mille, ha partecipato alla raccolta fondi “Io sto con Chiara” dedicando questo contributo alla riqualificazione del giardino, per creare presto uno spazio confortevole e adeguatamente attrezzato di socializzazione per i pazienti e loro caregivers. Questo spazio all’aperto è infatti molto ampio e si presta bene al relax ma anche a ospitare eventi come ad esempio incontri sull’educazione alimentare post trapianto da parte di specialisti dedicati. A questo link è possibile visualizzare il progetto del giardino della Foresteria.