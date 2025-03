Solidarietà è la Cena dei Talenti. L’iniziativa nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Torna, dopo il successo della scorsa edizione, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’associazione Talenti autistici e Confcommercio Provincia di Pisa con il suo direttivo di ConfRistoranti e il patrocinio dell’Ente Parco San Rossore Migliarino e Massaciuccoli e del Comune di Pisa. Mercoledì 2 aprile alle 20.30 in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, l’Osteria Sottosella del Centro Ippico Boccadarno di Marina di Pisa ospiterà la "Cena dei Talenti", la cena-evento il cui ricavato sarà devoluto totalmente in beneficenza in favore dell’associazione Talenti autistici. Un appuntamento che porta in alto i valori della condivisione e dell’inclusione, presentato ieri in una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, la presidente dell’associazione Talenti autistici Sara Frediani, il presidente del Parco San Rossore Lorenzo Bani, gli assessori alle pari opportunità Gabriella Porcaro, al turismo Paolo Pesciatini e con delega alle disabilità Giulia Gambini, la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia, il presidente del Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli e il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

"Siamo orgogliosi che il volto sociale di Confcommercio stia crescendo e ci fa particolarmente piacere proseguire la collaborazione con Talenti autistici, grazie allo straordinario impegno nostri ristoratori" ha dichiarato il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. L’Associazione Talenti autistici Aps, nata a Pisa nel 2020 per volontà di un gruppo di genitori di bambini tra i 3 e i 12 anni con disturbi dello spettro autistico, è quotidianamente impegnata sul territorio nell’organizzazione di attività e iniziative socio-educative e di sensibilizzazione sul tema.

"Gli imprenditori pisani hanno la possibilità di dimostrare congiuntamente la loro sensibilità e la loro attenzione verso attività inclusive volte alla solidarietà nei confronti del prossimo- ha dichiarato Pesciatini- ci auguriamo che anche questa edizione confermi il successo scorso in virtù di un pubblico altrettanto generoso". Ad assicurare la qualità enogastronomica dell’evento saranno i ristoratori del direttivo ConfRistoranti di Confcommercio Pisa, che prepareranno un menù completo studiato per l’occasione. "Per noi è fondamentale avere l’aiuto di enti e associazioni che ci permettano di promuovere e sensibilizzare le nostre iniziative, grazie a tutti coloro che ci daranno una mano" ha affermato la presidente dell’Associazione Talenti autistici Sara Frediani.

Alessandra Alderigi